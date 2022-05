El exfutbolista Jorge Vargas no soportó escuchar a Jorge Valdivia recordar lo ocurrido en el Puertordazo, donde soltó algunos detalles que no habían visto la luz pública y que rápidamente se viralizaron en las plataformas digitales, lo cual no causó mucha gracias en algunos jugadores de ese proceso deportivo.

Sin duda que uno de los momentos más polémicos en los procesos de la Selección Chilena fue el Puertordazo. Varios fueron los futbolistas que se vieron involucrados en estos actos de indisciplina en la cual, en su debido momento fueron castigados, sin tener la opción de volver a vestir la camiseta de La Roja.

Jorge Valdivia recordó algunos momentos de esa situación durante el programa de Podemos Hablar en Chilevisión, en la cual soltó algunos detalles que no habían visto la luz pública hasta el momento y que rápidamente se viralizaron en las plataformas digitales, lo cual no causó la gracia de sus excompañeros involucrados.

Uno de ellos fue Jorge ‘Potencia’ Vargas, quien en conversación con RedGol, quien reaccionó bastante molesto por esas palabras del centrocampista. “A estas alturas ha pasado mucho tiempo, a la selección le ha ido muy bien. Después de ese periodo fue campeón de la Copa América dos veces, fue al Mundial, así que retomar ese tipo de cosas no le hace bien al fútbol”.

No fue todo lo que señaló al respecto, debido a que también agregó que “Después si uno se quiere lavar las manos en el río Mapocho, es otra cosa. No hace bien que se empiece a excavar porque no tendría fondo. No se llegaría nunca a ver lo que realmente pasó y sobre todo, creo que hay otra gente que tiene mucho que perder”.

Jorge Valdivia recordó los actos de indisciplina en el Puertordazo. (Foto: Agencia Uno)

“Por eso creo que a estas alturas no vale la pena excavar. Creo que a mucha gente le haría mucho daño, que sobre todo entre jugadores de una cierta época, de repente hay códigos que no hay que tocar. Y si alguien lo hiciera, habría un revuelo que después de 15 años no vale la pena”, comenzaba a sentenciar al respecto.

Para ir finalizando su molestia por las palabras del Mago, expresaba que “No olvidemos que yo personalmente no conozco a ningún jugador que no tenga tejado de vidrio, en el buen sentido de la palabra. Hay cosas que después de 15 años no vale la pena comentar. Por eso no me gusta hablar de este tema”, sentenció al respecto.