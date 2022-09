La resolución de la FIFA sobre la apelación de Chile en su lucha por ir al Mundial de Qatar por la vía judicial por el caso Byron Castillo pegó fuerte en los hinchas chilenos, luego que estos se enteraran que el ente rector no aceptó la demanda de la ANFP, respetando el fallo inicial que respaldaba la postura de la Selección de Ecuador de estar presente en la próxima cita planetaria.

Pero eso no es lo único que preocupa en nuestro país, esto porque el Equipo de Todos deberá a comenzar a pensar en un recambio para poder tener un futuro fructífero y productivo en las próximas Eliminatorias Sudamericanas, donde los Ben Brereton, Marcelino Núñez, Víctor Felipe Méndez, Darío Osorio, entre otros, deberán tomar la posta de la Generación Dorada de la mano de Eduardo Berizzo.

Juan Cristóbal Guarello, periodista deportivo y escritor chileno, fiel a su estilo realizó una columna de opinión donde analizó estas dos problematicas.

"...Se hizo todo mal, dejando Juan Pinto Durán en manos de aventureros, mitómanos y oportunistas que terminaron permeando un plantel más necesitado de resaltar sus glorias pasadas que de ganar los partidos eliminatorios en el presente, la Selección no sólo no clasificó a Qatar 2022, es que no estuvo ni cerca. Aunque desde Quilín insistan que un acta de nacimiento ecuatoriana falsa valga más que toda la cadena de desaciertos y absurdos que gobernó la Roja los últimos tres años. Espero que por decoro y vergüenza no se apele al TAS. Basta con eso", aseguró el ahora panelista de Deportes Agricultura.

Carlezzo no se rinde y quiere llevar el caso Castillo al TAS | Foto: Agencia Uno

Pero, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011 fue más allá y advirtió que la Roja y Eduardo Berizzo deben dar vuelta la página de Qatar 2022. "El entrenador argentino debe pensar en los próximos tres o cuatro años y es por eso que en su primera citación salieron nombres como Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas, aunque este último debió quedar afuera ya en la época de Martín Lasarte. De seguro, en los próximos amistosos más históricos comiencen a quedar al margen de los convocados", remarcó el comunicador.

ver también El misterioso mensaje de Gary Medel en sus redes sociales

"El panorama cambió en los últimos meses con respecto al recambio de la Selección. Si bien no ha aparecido ningún Alexis Sánchez o Arturo Vidal, y no van a aparecer, jugadores como Marcelino Núñez y Ben Brereton afuera, Darío Osorio y Clemente Montes en el ámbito local, por nombrar unos pocos, permiten creer que, bien trabajados, se puede lograr un equipo que compita. Acá hay que hacer el énfasis: que compita, no que vaya a ser dominante, en ningún caso estoy proyectando un remix de la generación dorada ni mucho menos", concluyó su análisis.