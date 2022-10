El hoy comentarista de TNT no quiere repetir la experiencia que tuvo en la banca de la Roja en el proceso rumbo a Alemania 2006 y afirma que el fútbol es de momentos y hoy no aceptaría la propuesta.

Juvenal Olmos no quiere revancha: "Si me ofrecieran la selección hoy en día no la tomaría"

Juvenal Olmos, ex jugador de Universidad Católica y entrenador campeón con los cruzados en 2002, fue el elegido para dirigir a la selección chilena en el proceso rumbo a Alemania 2006, luego de la debacle en el proceso Corea-Japón, donde la Roja quedó última.

Invitado al programa Sabor a Gol de TNT fue consultado si sueña con una revancha en Juan Pinto Durán, algo que fue rechazado por el hoy comentarista.

"Si me ofrecieran la selección hoy en día no la tomaría. Hay momentos y tiempos, y mi tiempo de vedette ya pasó. Hay otros técnicos más capacitados que yo, que están veloces y rápidos. Yo tendría que volver a meterme en un sistema. Entrenar es pensar como entrenador. No pienso como entrenador, pienso como analista de TV. Tengo otros roles dentro de mi cabeza", aseguró.

Juvenal Olmos en sus tiempos de adiestrador del equipo de todos (Archivo)

¿De qué equipo era Juvenal Olmos antes de ser jugador de Universidad Católica?

Olmos además confesó que no siempre fue de la Católica, revelando una historia poco conocida para los hinchas.

"Estuve siete meses probándome en Unión Española, el equipo del cual era hincha e incluso iba con la camiseta. Hasta que un día me llama el dirigente y me dice: 'No tienes condiciones, eres muy chico, así que para no seguir haciéndote perder tiempo ni a ti y a nosotros, no te vamos a dejar'. Me fui llorando a mi casa. Mi papá me encontró en la calle, y le conté, ante lo cual me dio dos opciones: seguir llorando o lustrar mis zapatos para llevarme al día siguiente a probarme a la UC", relató.

Juvenal recuerda con felicidad que "fuimos al otro día, y de pronto me llama Tito Fouillioux y me dice: 'Olmos, ven'. Me llamó a mí y a mi papá: 'Vamos a dejar a Juvenal porque tiene condiciones, pese a que tiene crecimiento tardío. Mírele las rodillas' y nos dio una explicación anatómica. No podía más de felicidad. Siempre le agradecí, después me hizo debutar en Primera. El viejo era una máquina, me habían echado de otro lado, acá miró y dijo 'listo, se queda'.