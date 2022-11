La Selección Chilena se enfrentó durante esta tarde a su símil de Polonia, por un partido amistoso FIFA, en el marco de la gira por Europa que se encuentra realizando. En un nuevo compromiso con Eduardo Berizzo en la banca nacional, la Roja cayó en un intenso duelo por 2 a 0, frente al equipo de Robert Lewandowski y compañía.

Tras el duelo, Juvenal Olmos, comentarista de TNT Sports, se tomó un minuto para analizar dicho encuentro que se desarrolló en el estadio Mariscal Józef Piłsudski de Varsovia.

"Yo me quiero quedar con las cosas positivas más que cuestionar. Yo me quiero quedar con lo de Soto (Guillermo) y Suazo (Gabriel) arrancando por los costados, me quiero quedar con Méndez (Víctor Felipe) en el mediocampo, me quiero quedar con los momentos donde la Roja mostró su mejor cara, su mejor nivel. Claro, no aquel de la fantasía, de la challa y de la serpetina, pero si rescató algunas cosas importantes", partió diciendo.

Soto fue uno de los jugadores destacados del equipo de Berizzo | Foto: Vicente Aránguiz / Bolavip

"Pedíamos tenía que la forma que tenía que jugar y acá hay un paso adelante, no dos ni tres, ni en velocidad sprint, pero si hay algo que mostró esta selección que al menos en los partidos anteriores no lo había mostrado", añadió el ex seleccionador nacional.

"Esta es la opinión más difícil porque cada vez que se pierde pareciera que todo es malo, que no se puede construir, que se tienen que ir todos, pero la verdad que hubo pasajes que Chile fue superior. ¡Atención! No a cualquier selección sino a una que arranca la próxima Copa del Mundo", sentenció.

De esta manera, el Equipo de Todos deberá dar vuelta la página y cerrar de mejor manera estos amistosos, cuando este domingo 20 de noviembre visite el estadio Tehelné pole para enfrentar a Eslovaquia.