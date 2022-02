La victoria de Chile ante Bolivia en La Paz sigue dejando buenas sensaciones en la prensa nacional, y Luka Tudor no fue la excepción. En el triunfo por 3-2 ante los altiplánicos, aparecieron como titulares Brayan Cortés, Benjamín Kuscevic y Marcelino Núñez -quien anotó un gol-, además de la entrada de Joaquín Montecinos a los 76', justo un minuto antes del gol del jugador de Universidad Católica.

Por el rendimiento de dichos juagadores, el ex seleccionado nacional, en su espacio habitual en ADN Deportes, se mostró esperanzado por el futuro de La Roja, pase lo que pase en las dos fechas de Eliminatorias que quedan, afirmando que "sumamos a jugadores muy importantes para lo que viene. A Cortés, a Kuscevic, Marcelino y Montecinos. Tenemos 4 o 5 jugadores que, si vamos al Mundial, maravilloso, y si no vamos, tenemos una base que puede hacer pensar en algo interesante".

Tudor, además, aplaudió el esfuerzo de Ben Brereton en la altura: "Lo de Cortés y Alexis (Sánchez) fue extraordinario, pero lo de Brereton fue increíble. El tipo va a jugar a un lugar donde todos se asustan, y mete y pica. Su capacidad física es distinta, y su actitud me sorprende. Estuvo en el podio de rendimientos".

El ex delantero de la UC continuó haciéndole una petición a Lasarte: "Respeto mucho lo que ha hecho Eduardo Vargas en su carrera, pero ya no puede jugar de delantero. No pueden sacar a Brereton de cerca del área, más alla de que la emboque o no. Genera fouls y es un jugador confiable".

Los próximos desafíos para la selección nacional serán de "vida o muerte": Brasil como visitante el 24 de marzo, y luego cerrará la Eliminatoria ante Uruguay como local el 29 del mismo mes, en dos partidos que marcarán el destino de los dirigidos por Martín Lasarte en cuanto a la clasificación a la Copa del Mundo.