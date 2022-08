La Selección Chilena comienza un nuevo proceso de la mano de Eduardo Berizzo, todo con miras a la Copa Mundial de la FIFA Canadá/Estados Unidos/México 2026, cita planetaria donde la Roja podría llegar con varias ausencias de la tan reconocida Generación Dorada.

Recordar que los hinchas nacionales quedaron maravillados por varios años con la Generación Dorada, esa misma que sacó campeón dos veces a la Roja de la Copa América y que peleó de igual a igual con las mejores selecciones del mundo, pero lo cierto es que a medida que pase el tiempo muchos de ellos se irán retirando del Equipo de Todos.

Marco Antonio Figueroa, DT chileno y actual adiestrador de Nicaragua, fue invitado al programa ESPN Show donde confesó que le hubiese gustado haber dirigido a Gary Medel, Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Claudio Bravo, entre otros, en la Roja.

"A mí me hubiese gustado dirigir la selección dorada. Creo que el rendimiento hubiera sido mejor que el que tuvieron", comenzó diciendo el Fantasma.

Además, remarcó que "si quieres ganar una carrera, necesitas un buen caballo. No puedes ganar una carrera con un burro. Ahí es donde Chile falló en los últimos ocho años, en la elección".

Parte de la Generación Dorada del fútbol chileno que tanta alegrías le dio al hincha nacional | Foto: Agencia Uno

Luego, Figueroa se refirió a la llegada del "Toto" Berizzo como seleccionador, del cual no tuvo muchas palabras más que desearle lo mejor. "Primero, que le vaya bien. No puedo desearle mal si está representando al país. Hay que hacer un proyecto largo, y hay que tener la metodología para ese proyecto. Nunca he visto trabajar a Berizzo y no sé si va a llevar a cabo lo que necesita Chile", aseguró el ex DT de la U, Cobrealoa y la UC, entre otros clubes.

"Chile tiene que tener dinámica, ese es el ADN del futbolista chileno. Para muchos que creen que la presión la inventó Bielsa o Sampaoli, eso ha existido siempre. Simplemente no la conocían en Chile en esa época", cerró.