La Selección Chilena arribará en los próximos minutos en la ciudad de Rio de Janeiro, donde un centenar de hinchas están a la espera de la llegada de los seleccionados al hotel de concentración. Instancia por la cual se espera un banderazo con miles de fanáticos chilenos, para entregar el último aliento a La Roja previo al compromiso de mañana en el Maracaná.

Mauricio Pinilla es uno de los que está liderando el equipo de ESPN en territorio brasileño, y producto de la cercanía con los seleccionados, compartió la motivación que existe al interior del plantel de La Roja para el partido ante el elenco brasileño.

“Me he comunicado con alguno de los muchachos y bueno, ustedes saben la opinión que tienen ellos, es mucho más importante y es mucho más motivador tener que enfrentar a Brasil a quizás un equipo menor y salen a la cancha con todo”, comenzaba argumentando el exdelantero nacional.

Sobre este mismo punto, agregó que “En ese caso no hay margen de error, ninguna posibilidad de que Chile pueda cometer un error en este partido para poder conseguir ese anhelado punto o ese resultado positivo que nos deje con vida para el partido definitorio”.

No quedaba todo ahí, producto de que también el hoy comentarista deportivo señaló que “Por historia Brasil ha perdido pocos puntos acá. Es muy difícil, casi imposible, pero bueno… Yo he reiterado que el fútbol te da la posibilidad todas las semanas de poder hacer algo nuevo, de escribir un nuevo libro, una nueva página en la historia del fútbol chileno y en esta oportunidad no hay margen de error, es la última posibilidad de Chile que tiene para ir al Mundial”.

Finalmente, para culminar su idea al respecto, el exfutbolista sentenció “Hay que considerar un resultado a toda costa, aunque sea un punto para poder llegar con vida a esa definición con Uruguay en Santiago”.