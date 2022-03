Chile protagonizó una noche negra en San Carlos de Apoquindo donde cayó derrotado 0-2 ante Uruguay con goles de Luis Suárez y Federico Valverde y con esto remató séptimo en la tabla de posiciones con 19 puntos muy lejos de los 23 que hizo Perú luego de vencer a Paraguay en Lima.

Una vez terminado el encuentro y verificada la dolorosa eliminación del Mundial Qatar 2022, el presidente de la ANFP Pablo Milad, afirmó que el cambio de entrenador en la Roja se dio porque Reinaldo Rueda tenía un vestuario fragmentado.

“La elección de Martín (Lasarte) fue la más adecuada en su momento, el camarín estaba desecho con Reinaldo (Rueda), y Martín logró unir ese camarín que es difícil, estaban todos con la ilusión de clasificar, los jugadores de hoy no son los de antes, tenemos que trabajar entre todos para mejorar los niveles del fútbol chileno”, afirmó en un punto de prensa que se instaló en el estadio de la UC.

¿Se quedó ahí? No, porque agregó que "yo conocí a Rueda y no era una persona que estaba cómoda en Chile. Tenía problemas con el camarín, no había disciplina interna. Muchas cosas gatillan. Él tomó la opción de irse".

Consultado por la continuidad de Machete, Milad aseguró que la decisión de cambiar o no el entrenador la tomarán con cabeza fría.

“Martín tiene contrato, eso está sujeto a los resultados que se consiguieron y lo analizaremos con la mente fría. Tenemos que verlo con calma, pero a nivel de contrato tiene vínculo durante 10 días más finalizado el encuentro de hoy”, explicó.

Por último, el dirigente defendió el trabajo realizado por el director general de selecciones. “(Francis) Cagigao ha hecho un trabajo de orden donde no lo teníamos, lo que ha hecho es cimentar una estructura de orden, de trabajo, donde hay una correlación entre los entrenadores de las diversas divisiones. Vino a trabajar a nivel de selecciones, no solo en la adulta”, cerró.