El técnico de la Selección Sub 20, Patricio Ormazábal, valoró la victoria ante Bolivia y se enfoca en buscar la clasificación el sábado ante Venezuela.

SELECCIÓN CHILENA SUB 20

Patricio Ormazábal no quedó ciento por ciento satisfecho con el juego de la Selección Chilena Sub 20. El estratega de La Roja fue escueto en sus declaraciones y, además, cortante a la hora de realizar el análisis de la victoria por 1-0 ante Bolivia en el Sudamericano de la categoría en Colombia.

Ormazábal apostó por Lucas Assadi desde el inicio y, al menos, eso tuvo premio ya que el jugador de la Universidad de Chile anotó el único gol del partido. Sin embargo, la tranquilidad no fue parte del DT chileno en suelo cafetalero.

"Contento por el triunfo. Sabemos lo difícil que es ganar a nivel de Sudamericano y eso es lo que hoy nos deja muy contento", dijo en ADN.

Además, Ormazábal reconoció que "el juego nos costó, nos costó mucho porque había mucha presión. Los dos equipos estábamos cansados y fue un partido que no se jugó tanto, aunque había que ganarlo y eso es lo rescatable y con el arco en cero. Muchas veces es difícil y eso hay que rescatarlo".

Chile Sub 20 ganó apenas a Bolivia (Nelson Ríos | Comunicaciones FFCH

El tema de Assadi y Osorio, claramente, tienen cansado al técnico de la Selección Chilena. Osorio jugó 60 minutos y el héroe de anoche en La Rojita actuó diez más ante los altiplánicos. Sobre su decisión de sacarlos antes de terminar el partido, Ormazábal fue escueto.

"Son decisiones técnicas que vamos viendo minuto a minuto en el partido. No he hablado con el doctor. Se hará la revisión. Me imagino que están cansados por todo el despliegue", añadió.

Sobre lo que viene, Ormazábal ya dio vuelta la página y piensa en el partido clave contra Venezuela. "Sí, vamos a tener una ventanita más. Sin duda que nos sirve para tomar aire, para recuperar las piernas y esperamos el sábado estar a la altura para dar otra batalla más", terminó.