El entrenador de la selección chilena Sub 20, Patricio Ormazábal, adelantó el estreno del equipo nacional en el Sudamericano de Colombia, donde este viernes enfrentarán a Ecuador.

Este viernes comienza el Sudamericano de Colombia para la selección chilena Sub 20, cuando enfrenten a la selección de Ecuador en la ciudad de Cali, lugar donde los dirigidos por Patricio Ormazábal llevan días preparando su debut.

En ese sentido, el entrenador palpita la previa del primer choque, ante el vigente campeón, donde asegura que el plantel espera con un buen ambiente.

"Los jugadores están todos aptos para jugar, eso es muy bueno. El rival es difícil, viene haciendo las cosas bien como país futbolísticamente. Clasificó al Mundial en la adulta, Sudamericano Sub 20 fue campeón, estuvo en semifinales en el Mundial. Es un país que viene haciendo un trabajo importante, lo que les da confianza a ellos. Nosotros hemos hecho una buena preparación, hemos trabajado todo lo que había que hacer y ahora llegó la hora de la verdad, ojalá poder estar a la altura todo el campeonato", comentó Ormazábal.

En ese sentido, sabe que enfrentarán a un equipo potente y donde ya se vieron las caras con victoria ecuatoriana.

La Roja al mando de Patricio Ormazábal. Foto: ANFP.

"Es un equipo potente, rápido, físicamente y que ahora le ha agregado un juego más colectivo. antes jugaban más directo, más largo y ahora los hace un equipo más completo. Los enfrentamos en los Odesur, perdimos 2-1, en un partido parejo, pero son un buen rival. Llegaron a la final y son un plantel muy competitivo", detalla.

Por lo mismo, asegura que han realizado un importante trabajo psicológico con sus dirigidos, para que no pierdan el foco del torneo, teniendo en cuenta los rumores de ofertas que han recibido algunos jugadores.

"Lo que más hemos insistido en que somos un equipo competitivo y no mirar más allá. Que no empiecen a ver cosas: 'que estemos en el Mundial', 'que si juego bien me puedo ir al extranjero'. Enfocarse netamente en lo que es la tarea y lo primero es Ecuador. Que se enfoquen en el partido, cada uno en sus funciones y después poner el talento que tienen al servicio del equipo. Si empezamos a ver más allá uno se pone ansioso,y eso es normal, le pasa a los adultos imagina a los jóvenes con una carrera por delante, viendo que de aquí pueden ir a cualquier lado, pero si pierden el foco se va complicar", finaliza.