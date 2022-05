Patricio Toledo espera por un llamado de Cristóbal Campos a la Selección Chilena, pero avisa: “Lamentablemente en la U no juega y no lo van a llamar”

La Selección Chilena se apronta para disputar tres compromisos amistosos en su gira por el continente asiático. La duda ha comenzado a generarse en el arco, producto de que Claudio Bravo con fue convocado y a esto se le suma la lesión que se confirmó por parte de Brayan Cortés, quien será baja de este proceso con Eduardo Berizzo.

Es producto de esta situación que conversamos en Bolavip con Patricio Toledo sobre lo que conlleva al pórtico nacional, en la cual el exfutbolista tiene a su propio candidato para que comience a sumar experiencia defendiendo del arco de la Selección Chilena como es Cristóbal Campos, pese a que advierte que su poca continuidad en Universidad de Chile no le juega a favor.

“A mí me gusta mucho el chico de la U (Cristóbal Campos), lamentablemente ahí en la U no ha tenido ninguna posibilidad de jugar, lógicamente no lo van a llamar a la selección, pero si me gustaría que ellos vayan teniendo la posibilidad de comenzar a jugar para ir viendo los recambios en el arco”.

En esta misma línea, agregó que “Yo creo que es una buena posibilidad para que vean arqueros que también tengan la oportunidad de crecer en la selección. Que tengan experiencia de ser nominados antes de poder enfrentar una Copa América o algún Mundial, me parece que es el momento. Si bien Claudio (Bravo) sigue dando la seguridad que se necesita en el arco, me parece que es una buena instancia para los arqueros jóvenes que están haciendo sus primeras armas en el primer equipo y deberían tener la capacidad”.

Cristóbal Campos pierde terreno en Universidad de Chile. (Foto: Agencia Uno)

No fue todo, debido a que también destacó los nombres de Fabián Cerda con su buen presente en el arco de Curicó Unido, como también a Zacarías López y Gabriel Castellón que han estado considerados para el arco de La Roja.

“Hoy Cerda (Fabián) está pasando por un momento muy importante en su carrera, lo pilla en una madurez futbolística que le ha permitido tener un muy bien campeonato. No sé si él estaría nominado más adelante para alguna selección, si es para salir del paso, estaría bueno, pero si es para ir viendo los cambios que pueda tener esta selección a futuro en el arco”.

Además, contempló que “Me parece que Zacarías (López), el mismo Castellón (Gabriel) que siempre ha estado nominado, ver si tiene las condiciones como para estar en la selección y en la parte competitiva”.

Fue en esta misma situación, donde le sumó un nombre más a la lista. “El mismo Nacho González, claro. Lamentablemente acá en Chile no tenemos muchos arqueros que nos permitan elegir como había en los años 80 o 90, que teníamos cuatro-cinco arqueros de selección y ahí tenían que cranearselas para ver quien tenía que jugar porque cada uno tenían sus condiciones para estar en la selección. Hoy en día, lamentablemente no tenemos esa posibilidad”.

Finalmente, el exportero de La Roja sentenció señalando que “Yo creo que sería importante que para esta copa que quiere jugar ver gente que a la larga pueda ser totalmente nominado y tener la posibilidad de hacer un recambio en nuestra selección”.