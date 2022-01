El ex seleccionado nacional se refirió a la derrota de la Seleccción Chilena ante Argentina y anticipó el duelo en La Paz ante Bolivia.

Patricio Yáñez analiza la derrota de La Roja y avisa: "Los metros de Calama no contribuyen a un efecto menor en La Paz"

Patricio Yáñez se expresó este viernes en Deportes en Agricultura tras la caída de La Roja ante Argentina en Calama por 2-1 y que complica sus posibilidades de ir al Mundial de Qatar. El ex seleccionado criticó las actuaciones de algunos jugadores.

"Me quedó la sensación de un bajo partido de Chile, con nombres propios. Lamentablemente un pésimo partido de Maripán, mal partido de Vegas, Alexis duró el primer tiempo, el segundo no la tocó, Vargas daba lo mismo. Debió entrar Montecinos a lo mejor antes", dijo.

Además, se expresó con respecto a la lesión de Claudio Bravo y que le impedirá estar en el compromiso del próximo martes ante Bolivia en la ciudad de La Paz.

"Bueno, eso es lo que uno observa y lo que no esperaba, si uno esperaba rendimientos muy altos. Un Bravo lesionado, los años no pasan en vano, desde llegó al Betis el gran portero nacional no ha tenido continuidad. Varias lesiones que le han impedido tener mayor continuidad", agregó.

Yáñez también tuvo palabras para las declaraciones de Martín Lasarte, ya que el charrúa dijo en conferencia de prensa que a Argentina no le habían marcado goles en los últimos ocho cotejos y por lo menos anotaron, aunque no es consuelo e hicieron pasar mal a los albicelestes, pero que finalmente no sirvió de nada, porque se necesitaba sumar.

"El raspado de olla malo de Lasarte. 'Ocho partidos que no le metían un gol y le metimos uno'. Es como 'bueno, te ganan 2-1 o 3-1, pero le marqué un gol'. Mira el raspado de olla malo", dijo el ex seleccionado.

Por último, el ex atacante comparó las opciones en la visita a Bolivia luego de jugar en la altura de Calama, pero cree que eso no tendrá algún consecuencia a favor.

"Bueno, esto lo discutí en algún momento. Por lo menos intentaron hacer algo, que no tuvo ningún resultado hasta ahora y difícilmente lo pueden tener en La Paz, porque los 2.200 y tantos metros de Calama no contribuye a que tengas un efecto menor con los 3.600 metros de La Paz", cerró.