El ex entrenador habló sobre el escenario que tendrá la Selección Chilena ante el seleccionado boliviano en la altura.

Pellicer es claro sobre el escenario de La Roja visitando a Bolivia en La Paz: "No es enfrentar a Argentina en Calama"

La Roja se juega todas sus cartas ante Bolivia en La Paz por seguir con la ilusión de llegar al Mundial de Qatar. Chile debe obtener los tres puntos como sea y luego esperar algunos resultados que puedan favorecer para así enfrentar de mejor manera los últimos compromisos con Brasil y Uruguay.

Jorge Pellicer habló en el programa De Fútbol Se Habla Así sobre la comparativa de haber jugado en Argentina en Calama y luego viajar a tierras altiplánicas para enfrentar a los bolivianos.

"Raya para la suma, La Paz no es Calama. Enfrentar a Bolivia no es enfrentar a Argentina en Calama. Lo que sí, es que si juegas más temprano, con calor es mucho más sofocante. Si juegas más tarde en la noche no pasa nada, es distinto, pero la altitud de La Paz son 3.500 metros", explicó

En esa línea, puso el ejemplo de cuando ejercía como técnico y tuvo que viajar a la ciudad de Potosí, donde son alrededor de mil metros más de altitud que la capital boliviana.

"Me tocó vivir Potosí, con un equipo venezolano dirigiéndolo, sé lo que es. Ese camarín no podías pisar por la cantidad de tubos de oxígeno que habían en el piso", agregó el ex entrenador.

Finalmente, cree que Martín Lasarte no va a proponer un partido algo más atrevido al que fue contra los argentinos el pasado jueves y que ese parece ser una buena opción, aunque sí enfrentarlo de una manera muy ingeniosa.

"Si la selección no se instaló de una forma osada ante Argentina en Calama, con un rival que se incomoda en la altura, con Bolivia no lo hará en La Paz. Siento que no debe hacerlo en La Paz y que allí hay que jugar un partido muy inteligente", cerró.