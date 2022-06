El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Francisco Egas aseguró estar muy dolido con Chile por el caso Byron Castillo asegurando que no tienen ni respetan códigos, además aseguró que no está confirmado que el fallo de la FIFA sea este 10 de junio.

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol acusa fuerte por Byron Castillo: "Chile no tiene códigos"

A un día de que la FIFA se pronuncie por el caso Byron Castillo, el fuego de declaraciones cruzadas entre chilenos y ecuatorianos está al rojo vivo, sobre todo luego de que el abogado de la Federación nacional Eduardo Carlezzo expusiera el material probatorio presentado ante el órgano rector del fútbol mundial.

La respuesta oficial no tardó en llegar y fue el propio Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el que no se guardó nada al respecto y disparó con todo para defender a Byron Castillo afirmando que está muy dolido con nuesto país.

"Lamento lo que hace la Federación de Chile, que no tiene ni ha respetado códigos, ni ha manejado el caso de forma responsable y profesional", afirmó el dirigente en conversación con Radio La Red de Ecuador.

Además asegura que todo lo que se ha dicho e informado no es completamente cierto. "ANFP entregó una denuncia. FIFA abre un expediente, pide información a las partes, analiza y decide. No hay audiencia. No tenemos una notificación del día en el que se dará a conocer la resolución. Todo lo que se diga, es pura especulación", apuntó.

Eduardo Carlezzo tiene en jaque a la dirigencia ecuatoriana, la que acusa a Chile de no tener códigos (ANFP)

Por último, deja en claro que "lo que tenemos para decir lo hicimos ante FIFA. Esperamos una decisión apegada a sus competencias, pues se trata de la ciudadanía de una persona y de quiénes son las autoridades que pueden determinar o no sobre estas situaciones. Este circo mediático afecta el prestigio de nuestro país y sus autoridades, de la FEF y del jugador".

Es decir, Egas no apunta a si el jugador es o no ecuatoriano, ni si la Federación sabía de esta situación, su defensa se basa en que la FIFA no tiene competencia para entrometerse en las normas de cada país sobre su ciudadanía.