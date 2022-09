Claudio Bravo no está y es complejo su retorno a la Selección Chilena. Al menos, así lo decidió el técnico de La Roja, Eduardo Berizzo, a quién no le temblo la mano para dejar fuera a uno de los grandes referentes de la "Generación Dorada" y el meta del Betis no fue llamado en la primera citación del Toto para los partidos ante Marruecos y Qatar, respectivamente. La situación no pasó desapercibida por Gary Medel, uno de los referentes del equipo, quien alzó la voz sobre este tema.

Berizzo hace rato, según se enteró BolaVip, que venía meditando la decisión de no citar a Bravo por un tema etario, aunque también la decisión no fue fácil según la información contada desde el corazón de la Selección Chilena.

A pesar de ello, Berizzo llamó a tres arqueros: Brayan Cortés, Gabriel Arias y Cristóbal Campos para pelear la portería de Chile. En la conferencia de prensa, previa al duelo contra Marruecos, Gary Medel alzó la voz y fue tajante en su respuesta sobre la decisión del Toto.

"Eso va en decisión del cuerpo técnico. Es raro que no esté, pero aquí no entramos en eso nosotros. Solamente tienen que preguntárselo al cuerpo técnico, porque no está en este listado", expresó.

Gary Medel no podrá festejar goles con Claudio Bravo en La Roja (Agencia Uno).

Medel, uno de los más experimentados del equipo, será el candidato a portar la jineta dejada por Claudio Bravo. El defensor del Bologna en la Serie A de Italia, de paso, aprovechó de mandar un recado y apoyar a los metas que intentarán dejar en el olvido a Bravo.

"Los arqueros que están hay que tratar de apoyarlos para que sigan creciendo acá", deslizó Medel, en una de las polémicas de esta pasada de la Selección que tendrá que aclarar Berizzo en las próximas horas en España.