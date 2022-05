Secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y el caso Byron Castillo: "El reclamo de Chile ante la FIFA no tiene ni pies ni cabeza"

Las repercusiones por el Caso Byron Castillo y la denuncia de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ante la FIFA por el tramite de la nacionalidad del jugador del Barcelona Sporting Club de la Serie A de Ecuador, quien fue inscrito en ocho compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas.

Varios protagonistas han salido al paso de esta polémica, como es el caso de Gustavo Alfaro, seleccionador de Ecuador, quien se mostró tranquilo por haber hecho todo en regla, al igual que el jugador Piero Hincapié.

Ahora fue el turno de Nicolás Solines, Secretario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de alzar la voz sobre el reclamo chileno y siguió la línea de Alfaro y el zaguero central.

"Nosotros como Federecación Ecuatoriana de Fútbol estamos muy tranquilos. La denuncia que ha presentado Chile ante la FIFA en realidad no tiene pies ni cabeza, basicamente la Federación Chilena no tuvo la prolijidad de asesorarse con nuestra autoridad nacional que es la competente y la soberana para otorgar nacionalidad o para decir que un jugador es de ese país, no averiguaron aquí y el jugador es ecuatoriano", comenzó diciendo.

"Nosotros estamos tranquilos porque FIFA no se va a meter en problemas soberanos de una persona, en realidad no nos preocupa y esperaremos la resolución", agregó Solines.

Siguen los coletazos por el tema de Byron Castillo tanto en Chile como en Ecuador | Foto: Getty Images

"No tenemos comunicado con la Federación Chilena y nos hubiese gustado que nos hubiesen comunicado que iban a hacer esto y nosotros evidentemente le hubiesemos mostrado que no tenía ninguna preocupación eso", complementó el dirigente ecuatoriano.

"El registro civil de acá lo tiene registado como ecuatoriano y que nació en la Provincia del Guayas en noviembre del año 1998, así que no nos preocupa", sentenció.