La Selección Chilena se prepara para lo que será la fecha de noviembre de las Eliminatorias Sudamericanas, en donde deberá enfrentar a Paraguay el jueves a las 20:00 en el Estadio Defensores del Chaco y Ecuador el martes a las 21:15 en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

Uno de los jugadores que ha sido parte del proceso de Martín Lasarte en la Roja, es el mediocampista Luis Jiménez. Esta vez, el Mago no estuvo en la nómina final de Machete, pero el jugador de Palestino dio a conocer al medio deportivo AS el motivo de su ausencia.

"Era algo que yo sabía. Hablé con Martín y lamentablemente tengo una lesión que me impide participar en los partidos de selección y también en los que vienen de Palestino", aseveró.

Cabe recordar que tuvieron que pasar 11 años para que Jiménez volviera a vestir la camiseta del Equipo de Todos y fue frente a Bolivia que el delantero pudo anotar en la victoria por 2-1 en un amistoso que se desarrolló en el Estadio El Teniente de Rancagua.

"Mi objetivo es crear espacios para mis compañeros, fijar a la defensa adversaria y creo que se dio bien. Los resultados y el juego de Chile fueron súper buenos, fueron dos victorias rotundas.Tengo que mantener el orden, mantener fijos a los centrales rivales, cosa de que nuestros interiores, en el caso del último partido fue Diego (Valdés) con Arturo (Vidal) y en el anterior Arturo con Charles (Aránguiz), pudieran tener más espacio detrás del mediocampo de ellos y creo que se dio totalmente como lo habíamos planeado", agregó el Mago sobre las indicaciones que le pide Machete en cada partido.

Para finalizar, el futbolista de 37 años tuvo palabras para un posible retiro del fútbol tras su extensa carrera. "Yo termino contrato a final de año y no he visto opciones, no he visto soluciones y tengo 37 años. Es una de las posibilidades. Sé que me estoy acercando al final de mi carrera y no tengo que mentirme ni engañarme. Pero, ¿Imagínate si me retiro después de un Mundial jugando por Chile? ¡Sería espectacular!", cerró.