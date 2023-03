Un alto poder de fuego en ofensiva tendrá Eduardo Berizzo en el amistoso ante Paraguay, ya que tiene a disposición a jugadores como Alexis Sánchez, Ben Brereton o Alexander Aravena. Pero entre sus convocados también hay uno que puede darle variantes en el ataque.

Se trata de Víctor Dávila, delantero de 25 años que milita en el León de México y que ya lleva varias temporadas en importantes clubes del fútbol azteca. El ex Huachipato buscará tener minutos en el amistoso ante los guaraníes.

"Sé que éste es un momento importante para la Roja, espero seguir viniendo en las siguientes nóminas y poder hacerme un lugar en la selección", dijo Dávila en conversación con el sitio oficial de La Roja.

Dávila volvió a La Roja por su buen presente en la Liga MX | Foto: Getty

Sobre su nominación, el ariete expresó: "Siempre es un orgullo estar en la selección, empezando en las menores y ahora en estar en la mayor. Siempre es un orgullo para todo jugador representar a su país, así que estoy contento. Espero poder darles muchas alegrías y aportar con un granito a la selección chilena".

El jugador que convirtió un doblete en su último partido en el León, comentó que su convocatoria es un reconocimiento "a la constancia, la perseverancia y también a mis compañeros. Si bien me ha tocado estar en varios clubes en México, me ha tocado tener buenos compañeros, que me han ayudado a conseguir estas cosas", cerró el ariete zurdo.