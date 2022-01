El ex arquero cree que "el problema físico de Bravo no fue impedimento o justificativo" para el gol de Lautaro Martínez.

Claudio Bravo fue uno de los apuntados por los hinchas chilenos tras la derrota de la Selección Chilena por 2-1 ante la Selección Argentina en un partido válido por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

Y es que el actual arquero del Real Betis sufrió complicaciones a los 15 minutos de partido y tuvo que salir reemplazado por Brayan Cortés, pero antes de salir del terreno de juego, al capitán de la Roja le convirtieron dos goles.

Uno de los que se refirió a los goles que le encajaron a Bravo, fue Waldemar Méndez. El ex portero y actual panelista de ESPN enfatizó que el ex Colo Colo no tuvo responsabilidades en los goles de la Albiceleste.

"Para mí, en el primero no hay responsabilidad de Bravo y quizas en algún momento de su carrera con cierta juventud, con una mayor habilidad de piernas podría haber llegado. Yo le doy todo el mérito a Di Maria (Ángel) y si hay un error que marcar es el de Seba Vegas", comenzó diciendo.

"En el segundo, he escuchado mucho de la lesión, que tenía que haberlo cambiado, que se debía tirar al piso y que lo puedo entender. Su afección física no le infuyó, el llegó bien a la pelota. Si tu me dijeras que no llegó a la pelota o no pudo rechazar, pero él por condición física tuvo respuesta al remate. Su problema físico no fue impedimento o justificativo y para mí si hay un error de que no pudo orientar el remate hacia afuera", añadió Méndez.

"Yo no existo como arquero al lado de Bravo y de los últimos 10 años de los arqueros sudamericanos es el lejor por lejos", sentenció.

Recordar que Bravo fue liberado del Equipo de Todos y en su lugar atajará el arquero de Colo Colo, Brayan Cortés, mientras que la ANFP dio a conocer que el portero Zacarías López fue llamado de emergencia para el partido ante los altiplánicos.