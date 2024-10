El ex central de la Selección Chilena explica largo y tendido por qué mantiene la ilusión con el proceso de Ricardo Gareca.

"A diferencia de...": Gonzalo Jara explica con peras y manzanas por qué no pierde el optimismo en la Selección Chilena

El proceso de Ricardo Gareca en la Selección Chilena comenzó como avión tras los amistosos de La Roja en Europa, pero en entusiasmo decayó tras la presentación de Chile en la Copa América de Estados Unidos 2024 y la fecha doble de septiembre.

Pese a que el estratega del combinado nacional enfrenta un panorama adverso con una incómoda posición en la tabla, Gonzalo Jara no pierde la esperanza de que se pueda revertir la situación y explica por qué está lleno de optimismo.

Jara confía en Gareca. | Foto: Photosport

“Soy un hincha más, sigo teniendo confianza. Sigo creyendo y a pesar de que muchas veces podemos criticar las nóminas, tampoco tenemos mucho más. Esta nómina, a diferencia de las anteriores, me gustó”, dijo en Marca Personal de Radio Metro.

Jara profundiza diciendo que “Me gustó desde los nombres de jugadores jóvenes, que llevan años en Primera División. Hay algo muy importante y eso es querer y saber competir. Hoy la Selección tiene jugadores con muchas ganas de competir como Echeverría, Loyola, Cepeda, Morales…”.

En el cierre, el ex defensor central de la Selección Chilena se saca el sombrero por el actual plantel y la disposición para sacar adelante una tarea titánica: “Querer y tener ganas de sacar esto adelante no es fácil, no es fácil ir hoy a la selección y hay que valorar a los que están y quieren estar”, remató.

Chile en la tabla de las Clasificatorias

Chile se ubica en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones con 5 puntos, superando a Perú que es el colista absoluto de la competición. De momento, La Roja se encuentra a 4 unidades de los puestos de repechaje y clasificación directa.