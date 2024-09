La Selección Chilena se prepara en el Complejo Deportivo Juan Pinto Durán para lo que serán los partidos ante Argentina y Bolivia en la doble fecha clasificatoria del mes de septiembre.

Una mala noticia recibió Ricardo Gareca para lo que serán dichos compromisos, puesto que el jugador del América de México, Diego Valdés, tuvo que ser liberado de la concentración producto de una lesión traumática en el hombro izquierdo“.

Es por esto que muchos comentarista e hinchas empezaron a pedir la nominación de un nuevo jugador, para así pueda suplir la ausencia de Valdés.

RICARDO GARECA Y LA VACANTE QUE DEJÓ DIEGO VALDÉS

A raíz de esta situación, “El Tigre” recibió a los diversos medios de comunicación en Avenida Quilín 5635 y ahí fue consultado sobre si habrá un reemplazante para la vacante que dejó el ex Audax Italiano.

“Por el momento no hemos evaluado, por lo menos para este partido no. Entonces, vamos a ir viendo en lo sucesivo. Recién nos completamos hoy con la llegada de Darío Osorio y Thomas Galdames”, respondió el ex seleccionador de Perú en conferencia de prensa.

Valdés no podrá decir presente en el duelo ante la Albiceleste y Verde | FOTO: Jose Luis Melgarejo/Mexsport/Photosport

“Todavía no hemos considerado la posibilidad para este partido en lo inmediato un reemplazante para Diego Valdés”, cerró.

¿CUÁNDO SON LOS PARTIDOS DE LA ROJA?

La Roja enfrenta a Argentina el 5 de septiembre a las 20:00 horas de Chile continental, mientras que el partido ante Bolivia en el Estadio Nacional está pactado para el 10 del mismo mes a las 18:00 horas.