Duras críticas surgieron contra la Selección Chilena tras el aburrido empate ante Colombia que cerró un año con más dudas que certezas.

El interinato de Nicolás Córdova al mando de la Selección Chilena llegó a su fin este martes con un aburrido empate 0-0 frente a Colombia en el Estadio Monumental. Un resultado que volvió a dejar más dudas que certezas de cara al proceso rumbo al Mundial 2030 y que ha provocado duras críticas.

Uno que alzó la voz fue el periodista Rodrigo Herrera, quien en conversación con Bolavip Chile, realizó una descarnada evaluación del proceso de Córdova, que en 14 partidos dirigidos ganó 5, perdió 7 y empató 2.

Futbol, Chile vs Colombia. Partido amistoso 2026. El entrenador de la seleccion chilena Nicolas Cordova es fotografiado durante el partido amistoso contra Colombia disputado en el estadio Monumental de Santiago, Chile. 17/11/2026 Andres Pina/Photosport Football, Chile vs Colombia. 2026 Friendly match. Chile’s manager Nicolas Cordova is pictured during friendly match against Colombia at the Monumental stadium in Santiago, Chile. 17/11/2026 Andres Pina/Photosport

“Estos son partidos desesperanzadores, porque uno se ilusiona con ver un brotecito verde, alguna elaboración de juego distinto, y la verdad es que Chile es un equipo que hoy en día parece una clase ordenada, de niños bien portados, que le tienen miedo al profesor, y que no quieren moverse más allá de lo que dice el esquema”, comentó de entrada.

Herrera también apuntó a la falta de respuestas futbolísticas que mostró el equipo, incluso jugando como local. “Nicolás Córdova lleva el tiempo suficiente para plasmar una idea. Y hoy en día hemos visto que ni siquiera de local podemos marcar una diferencia”, agregó.

“No ilusiona a nadie y no calienta a nadie”

Incluso, Herrera hizo una llamativa comparación. “Se repitió lo mismo en Cali ¿Se acuerdan de esas radios antiguas, esas grandes, que ocupaban ocho pilas y duraban media hora? Acá es así, la vida dura media hora. Le faltan pilas alcalinas a la selección”.

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Finalmente, Herrera aseguró que no rescata ningún aspecto positivo en los últimos dos amistosos. “Este fue un partido fome, que no ilusiona a nadie, que no calienta a nadie, y donde es bien poco lo bueno que se saca, y cuando el arquero es más destacado, es porque adelante necesita mucho”, sentenció.