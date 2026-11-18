El jefe de las selecciones juveniles se despidió de La Roja adulta y le dejó la posta a su reemplazante: "Estamos todos de acuerdo".

Todo parece indicar que Nicolás Córdova dirigió su último partido al mando de la Selección Chilena adulta. Tras el pobre 0-0 ante Colombia en el Estadio Monumental, el entrenador brindó una conferencia de prensa con tono a despedida.

“Hoy cerramos el ciclo de la selección mayor, el foco vuelve 100% para nosotros en selecciones juveniles”, confesó el DT, quien además confirmó que sus próximos pasos serán acompañar a la Sub 17 en el Mundial de Qatar.

“Por parte nuestra, desde las selecciones juveniles, me voy a Qatar mañana a acompañar a la Sub 17 al Mundial. Después, en el verano a preparar la Sub 20 que se va a Colombia, en enero, al Sudamericano sub 20″, ratificó.

Córdova elige a Pellegrini como su reemplazante

Al ser consultado sobre quién le gustaría que fuera su sucesor en el ‘Equipo de Todos’, Córdova no tuvo problemas en proponer al nuevo entrenador con nombre y apellido: “¿A quién dejarle la posta? Estamos todos de acuerdo que Manuel Pellegrini. Ojalá suceda, me encantaría que viniera a coronar su tremenda carrera llevándonos al Mundial 2030″.

De paso, agregó que mantiene una comunicación constante con el ‘Ingeniero’. “Tengo muchas conversaciones con Pellegrini, eso no es extraño. Siempre escuchándolo mucho a él”, cerró.