Arturo Vidal y su llamado por Vicente Pizarro en la Selección Chilena: "Hay que ir con calma, no apurarlo"

La Selección Chilena dirigida por Eduardo Berizzo posee de grandes novedades por lo que fue su convocatoria en esta fecha doble ante Paraguay y Ecuador, en la que dentro de la nómina varios jugadores jóvenes son los que forman parte de la plantilla de Chile.

Uno de dichos nombres es del volante de Colo Colo, Vicente Pizarro, quien puede tener la gran oportunidad dentro de esta fecha doble para tener su debut oficial por la selección mayor.

Ante esto, el ‘Bicampeón de América, Arturo Vidal comentó ante sus seguidores en Twitch sobre la convocatoria del ‘Vicho’, por la que se muestra más que contento, pero que pide calma con el querer hacerlo debutar tan rápido, en un duelo tan áspero ante Paraguay.

“Ya lo llamaron a la Selección, ahora ya es decisión del entrenador que tiene que ver, pero no es fácil jugar Eliminatorias, jugar contra Paraguay, que si bien no es una Selección que no viene tan bien, pero tiene buenos jugadores, rápidos, que son mañosos y en Eliminatorias”, partió señalando Vidal.

En línea a lo anterior, el ‘King’ sostuvo “va a jugar cuando se le dé, cuando el profe tome esa decisión, ya el profe dio el primer paso de estar en la adulta, estar en la adulta es muy difícil, pero meterle más presión”.

Pizarro espera poder tener su estreno en La Roja | Foto: Photosport

Para el histórico de ‘La Roja’, el mediocampo de Chile posee hoy en día de grandes jugadores, en la que ve en Erick Pulgar hoy una de las grandes figuras dentro de la Selección Chilena por lo que es su gran rendimiento en el Flamengo.

“En el mediocampo tenemos jugadores fuertes, Pulgar es el mejor jugador de Brasil para mí junto a De Arrascaeta y pelear el puesto va a costar. ¿Cuánto tiempo esperó el flaco para ser titular y figura? para mí es indiscutido en la Selección, en Brasil también”, explicó.

Finalmente, Vidal tal como lo pidió con Vicente Pizarro, espera que no aceleren los procesos de los jóvenes convocados en esta doble fecha y espera que con el correr de los partidos, puedan ir adaptándose a las presiones de una selección mayor.

“Hay que ir con calma, no apurarlo, están todos están en buen nivel, el entrenador toma la decisión y los que le toque, mucha suerte”, cerró.