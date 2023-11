Pablo Milad apareció en el estadio Elías Figueroa y enfrentó el papelón que sufrió la Roja femenina en la final del fútbol en los Juegos Panamericanos 2023.

El presidente de la ANFP hizo un fuerte mea culpa y recalcó que habrá un análisis profundo a lo ocurrido con la nomina y la salida de las cuatro jugadoras tras las semifinales.

“Siempre he estado abierto a hablar con ellas por el respeto que tenemos por ellas. Es inaceptable la falla que hubo con la selección. Hay equipos de profesionales que deben proveer que se inicie y se termine con las jugadores”, expresó en zona mixta.

Pero eso no fue todo porque anunció que habrá prontamente una reunión para tomar las determinaciones del caso.

“Yo no puedo revisar la formación de cada una de las nueve selecciones. Por eso hay staff y no debe volver a ocurrir. Es negligente y poco prolijo. Es un bochorno y lamentablemente ocurrió acá. Tenemos que mejorar y buscar al responsable (…) Yo no me lavó las manos, asumo la responsabilidad”, recalcó.

Mensaje de Pablo Milad para la Roja femenina

El mandamás del fútbol chileno también tuvo palabras para el elenco nacional al que felicitó por su medalla de plata tras caer ante México por la cuenta mínima. Al punto que respondió al comunicado que sacaron tras la final.

Incluso recalcó que “las condiciones del fútbol femenino han ido mejorando”. También indicó que “Los porcentajes de premios son los mismos, al igual que las condiciones de traslado y hoteles”.

Por lo mismo mandó el mensaje conciliador para que “el fútbol femenino siga creciendo pero necesitamos comunicarnos mejor y saber cuáles son las necesidades a mejorar”.