La participación de Chile en el Mundial de la Kings League fue histórica. El combinado nacional alcanzó la gran final del torneo, instancia en la que terminó cayendo ante el local Brasil en el Estadio Maracaná, en un escenario cargado de simbolismo y exposición internacional.

Más allá del resultado, el recorrido de La Roja dejó sensaciones altamente positivas. La escuadra comandada por Arturo Vidal y Shelao mostró personalidad, talento y un marcado carácter competitivo, consolidándose como una de las selecciones protagonistas del certamen y captando la atención tanto del público como de los distintos actores del torneo.

Esa vitrina no pasó inadvertida. El Mundial se transformó en una plataforma concreta para varios jugadores chilenos, quienes gracias a sus destacadas actuaciones despertaron el interés de equipos extranjeros, especialmente desde México, uno de los mercados que con mayor fuerza apuesta por el crecimiento del formato.

Mathías Vidangossy y Matías Herrera, nuevos jugadores de Raniza FC

Las actuaciones individuales durante el certamen fueron determinantes para que distintos clubes pusieran sus ojos en representantes nacionales, siendo Mathías Vidangossy y Matías Herrera dos de los nombres que lograron capitalizar ese impulso.

Raniza FC, elenco que compite en la Américas Kings League y que es liderado por la influencer mexicana Alana Flores, oficializó la incorporación de ambos jugadores como refuerzos para la próxima temporada, en una clara apuesta por fortalecer su plantel y elevar su nivel competitivo.

Matías Herrera fue elegido como el mejor portero del Mundial de la Kings League | FOTO: Raniza

El ex Colo Colo y Unión Española llega con una valoración de 94 millones, mientras que el ex Palestino lo hace con un valor de 72 millones, cifras que reflejan el impacto de su rendimiento durante el torneo.

De esta manera, Chile celebra no solo una campaña histórica que lo llevó hasta la final del Mundial de la Kings League, sino también la consolidación de nuevos embajadores en el extranjero dentro de un formato que continúa ganando espacio y relevancia en el fútbol moderno.

En síntesis…