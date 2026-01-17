Este sábado 17 de enero se vivió la gran final de la Kings World Cup Nations o más conocida como el Mundial de la Kings League, torneo que tuvo la segunda edición de su historia y donde Chile se quedó con el segundo lugar.

La Roja presidida por Arturo Vidal y el streamer Shelao, no pudo derrotar al campeón defensor Brasil, que esta jornada impuso su localía en el Allianz Parque de Sao Paulo.

La Verdeamarela goleó por 6-2 al combinado nacional, que terminó su invicto en esta definición, pues venía con campaña perfecta en su temporada estreno.

Los goles de Chile fueron obra de Nacho Herrera a los 9 minutos y Mathías Vidangossy en los 22′. El exdelantero de Universidad de Concepción llegó a las 11 conquistas en este certamen, siendo el máximo anotador del equipo criollo.

Mientras que los goles brasileños fueron de Leleti Garcia (2′ y 36′), Lipao Pinheiro (5′ y 33′), Matheus Dedo (8′) y Kelvin Oliveira (38′).

De esta forma, Chile fue subcampeón en su primera participación del Mundial de la Kings League, siendo la gran sorpresa del torneo. Por su parte, Brasil sacó adelante la defensa del título y sigue siendo el único campeón de la Kings World Cup Nations.

La anterior fue en enero del 2025 donde había goleado por el mismo marcador a Colombia en Turín, Italia.

