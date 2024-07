El golero de La Roja no pudo terminar de buena forma su participación en la Copa América 2024

Claudio Bravo fue titular en dos encuentros de la Selección Chilena en la Copa América 2024. Si bien el golero fue clave en los duelos ante Perú y Argentina, las molestias físicas lo dejaron al margen del encuentro ante Canadá.

El meta de La Roja perdió su puesto en el Real Betis tras sufrir constantes lesiones y, además, no extendieron su vínculo para la temporada 24/25.

Por ello, Bravo está a la espera de eventuales ofertas que puedan llegar por su carta en este período de fichajes. Sin embargo, se desconoce si existan propuestas concretas por el meta de 41 años.

Cristián Caamaño habló de ello en la jornada matutina de Deportes en Agricultura, donde aclaró: “El tema es que él debe tomar una decisión de acuerdo a las ofertas que le lleguen. Él no va a mostrar bandera blanca. Se aferra a su rendimiento con la selección. No juega en Betis desde noviembre y las lesiones lo fueron sacando”.

Cristián Caamaño sobre el futuro de Claudio Bravo

Muchos jugadores de la Selección Chilena aprovecharían la Copa América 2024 para mostrar sus dotes. Claudio Bravo era uno de ellos, y pese a que mostró vigencia y solvencia ante Argentina y Perú, las lesiones y su edad serían un factor a la hora de que un club decida ficharlo.

“Esta es la última carta que tiene en un mercado, a partir de ello se aferra a estas actuaciones. Los partidos de la Copa América y los amistosos”, destacó Caamaño.}

Claudio Bravo puso en duda su futuro en el fútbol. (Foto: Ron Jenkins/Getty Images)

Posteriormente, recordó la lesión que sufrió estando en el Manchester City que ha mermado la carrera del experimentado portero: “Tiene 41 años, una seguidilla de lesiones que lo han sacado cosntantemente. Ahora las recuperaciones son más lentas, los tiempos son distitnos a los 41 años, y una serie de lesiones que se acumulan desúés de ese corte de tendon de quiles que sufrió en Inglaterra”.

Al cierre, agregó: “Ha estirado su carrera por amor al fútbol, no es que no haya tenido capacidad. No pudo ser n°1 en el Betis con arqueros que ni eran considerados para competir con él, pero bueno… Ojalá él y Alexis encuentren club de aquí a agosto”.