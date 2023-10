El anuncio que se realizó sobre el Mundial 2030 sorprendió al mundo entero. Y es que Chile era uno de los países que estaba enlistado, junto a Paraguay, Uruguay y Argentina, para llevar a cabo la cita planetaria en dicho año, pero finalmente nuestro país fue excluido.

El feroz ninguneo que le pegó la Conmebol y la FIFA a Chile trajo coletazos, tanto así que Pablo Milad, presidente de la ANFP, tuvo que salir al paso y dar a conocer los motivos de este borrón.

“Los criterios de exclusión son cuestionables, pero me dijeron lo siguiente: Montevideo por derecho propio, por haber sido el primer Mundial en 1930, Argentina por ser el campeón actual y Paraguay por ser la sede Conmebol”, explicó el mandamás de la ANFP.

Milad ha sido duramente cuestionado en las últimas horas | FOTO: Jose Robles/Photosport

En conversación con Bolavip Chile, Carlos Humberto Caszely, histórico delantero del Equipo de Todos, no se guardó nada y se fue en picada contra el ex presidente de Curicó Unido.

“Hay algo que les puedo decir. Hay algunos inocentes y otros ignorantes que mandan el fútbol chileno y que quieren engrupir”, remarcó el ex ariete de Colo Colo.

“Nunca me lo creí, jamás. No tenemos ni estadio para jugar el fútbol chileno. El Estadio Nacional no está a nivel internacional, el Monumental no está a nivel internacional. Ya, haber a Chile le dan un partido acá ¿En qué estadio? ¿Para qué engrupen?”, determinó.

¿Cómo será la Copa del Mundo 2030?

La Copa del Mundo del 2030 se realizará en España, Marruecos y Portugal como países anfitriones. Además serán sede de sus encuentros inaugurales Uruguay, Argentina y Paraguay