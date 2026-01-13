Chile se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial de la Kings League tras una destacada fase de grupos que ilusiona a los hinchas. El combinado nacional logró meterse entre los ocho mejores del torneo y ahora se prepara para disputar los cuartos de final, donde tendrá un exigente desafío frente a Alemania, en un duelo que promete alta intensidad y gran expectativa.

La Roja, liderada por Arturo Vidal dentro del proyecto y con el reconocido streamer Shelao como uno de sus principales rostros, llega con confianza plena luego de una campaña perfecta en sus últimos encuentros. El equipo chileno consiguió victorias ante Países Bajos, Colombia y Marruecos, resultados que no solo le permitieron avanzar, sino también consolidarse como un elenco competitivo dentro del certamen.

Enfrente estará una selección alemana que también ha mostrado credenciales. El cuadro europeo cuenta con Papaplatte como presidente del equipo, uno de los creadores de contenido más influyentes de su país, y alcanzó esta instancia luego de sumar dos triunfos y una derrota, demostrando que tiene armas para complicar a cualquiera.

Con el cruce ya definido, la expectativa crece entre los seguidores chilenos, que sueñan con seguir viendo a su selección hacer historia en este novedoso torneo. El duelo ante Alemania asoma como una prueba clave para medir hasta dónde puede llegar este equipo que ya se ganó el respeto y la atención del público.

¿Cuándo juegan Chile vs Alemania por la Kings League World Cup?

Chile vs Alemania se enfrentarán por los cuartos de final del Mundial de la Kings League este miércoles 14 de enero, a las 18:00 hrs. en el Trident Arena de Sao Paulo.

¿Dónde ver EN VIVO a Chile vs. Alemania por la Kings League World Cup?

El encuentro entre Chile vs Alemania será transmitido por TV en la señal de Canal 13, a través de los siguientes canales según tú zona y/o cableoperador:

¿Quién transmite online el partido de Chile vs. Alemania?

Para ver el partido de manera online, se puede hacer a través de la señal de Disney+ Premium, así como también a través del canal de Twitch oficial de la Kings League.