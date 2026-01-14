Chile escribió una página histórica en la Kings League World Cup y se instaló entre los cuatro mejores del torneo tras un triunfazo inolvidable ante Alemania. La Roja volvió a demostrar carácter, intensidad y una capacidad ofensiva demoledora para imponerse en un partido cargado de emociones, que confirmó el gran momento del equipo liderado por Arturo Vidal y el streamer Shelao.

El arranque fue simplemente arrollador. En los primeros minutos, Chile golpeó con todo y encaminó rápidamente el encuentro gracias a los goles del golero y figura Matías Herrera al 1’ y Matías Rojas al 2’, desatando la euforia del plantel y de los hinchas que siguen la campaña nacional en Brasil. Esa ráfaga inicial descolocó por completo a los europeos.

La ventaja se amplió con la aparición estelar de Mathías Vidangossy, quien anotó un doblete a los 22’ y 28’, confirmando su condición de figura del compromiso.

Nacho Herrera había anotado un gol doble en esta extraña modalidad y, por si fuera poco, antes, Pedro ‘Coloro’ Canales había marcado de penal dejando así atrás la mufa de haber errado ante Países Bajos y Colombia.

En la última parte del compromiso, cuando La Roja estaba 7 a 5 arriba sobre los germanos, Ezequiel Luna sacó un zapatazo para poner el definitivo 8 a 5 y dejar a Chile instalado en las semifinales de este excéntrico certamen.

Con esta victoria, Chile se mete en las semifinales del Mundial de la Kings League y sigue soñando en grande. Ahora, La Roja espera por su próximo rival, que saldrá de la llave entre Estados Unidos y España, con la ilusión intacta de seguir haciendo historia en el torneo.

DATOS CLAVE

Chile a Semifinales: El equipo liderado por Arturo Vidal y Shelao se metió entre los cuatro mejores del torneo tras derrotar 8 a 5 a Alemania en un partido disputado en Brasil.

Inicio arrollador y figuras: “La Roja” encaminó el triunfo con una ráfaga de goles de Matías Herrera (1′) y Matías Rojas (2′). Destacó el doblete de Mathías Vidangossy y el gol final de Ezequiel Luna para cerrar el marcador.