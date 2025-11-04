En esta jornada, Alemania y Colombia tenían su gran estreno dentro del Mundial sub 17 en Qatar, en la que ambos equipos daban el vamos a lo que es el Grupo G, el que comparten junto a Corea del Norte y El Salvador.

En lo que fue un apretado compromiso, ambas escuadras terminaron repartiendo puntos tras igualar a un tanto en el Aspire Zone en Doha.

Al minuto de juego, Alemania logró abrir el marcador gracias al tanto de Toni Langsteiner, pero la escuadra Sudamericana a pesar del flojo comienzo, logró sobreponerse y llegó a la igualdad con el tanto de Juan José Cataño a los 57′.

Con este resultado, ambos equipos quedaron con una unidad en su grupo y ahora se enfocan en lo que será su próximo duelo, en la que Alemania deberá enfrentarse a Corea del Norte, mientras que Colombia medirá fuerzas ante El Salvador.

Ambos países terminaron repartiendo puntos | Foto: CONMEBOL

REVISA COMO QUEDA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO G EN EL MUNDIAL SUB 17