En esta jornada, Alemania y Colombia tenían su gran estreno dentro del Mundial sub 17 en Qatar, en la que ambos equipos daban el vamos a lo que es el Grupo G, el que comparten junto a Corea del Norte y El Salvador.
En lo que fue un apretado compromiso, ambas escuadras terminaron repartiendo puntos tras igualar a un tanto en el Aspire Zone en Doha.
Al minuto de juego, Alemania logró abrir el marcador gracias al tanto de Toni Langsteiner, pero la escuadra Sudamericana a pesar del flojo comienzo, logró sobreponerse y llegó a la igualdad con el tanto de Juan José Cataño a los 57′.
Con este resultado, ambos equipos quedaron con una unidad en su grupo y ahora se enfocan en lo que será su próximo duelo, en la que Alemania deberá enfrentarse a Corea del Norte, mientras que Colombia medirá fuerzas ante El Salvador.
REVISA COMO QUEDA LA TABLA DE POSICIONES DEL GRUPO G EN EL MUNDIAL SUB 17
|Equipo
|Pts
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|Dif
|Alemania
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|Colombia
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|Corea del Norte
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|El Salvador
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0