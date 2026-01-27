La Selección Chilena Femenina continua su preparación para el regreso de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina que entrega cupos al próximo Mundial de Brasil y esta noche enfrenta a Estados Unidos en California.
Luis Mena y sus dirigidas se enfrentarán a una de las máximas potencias de fútbol femenino y en calidad de visitante, aunque al no ser Fecha FIFA ambos equipos disputarán el encuentro solo con jugadoras del medio local.
Una de los hechos que más llamó la atención en la nómina de Chile es que prácticamente todas las jugadoras son de Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica. Solo Gisela Pino y Adriana Moreno no pertenecen a los tres grandes.
Así las cosas, Chile buscará ganar rodaje y experiencia de cara a un 2026 en donde tendrá que disputar la clasificación a una cita mundialista donde está bien aspectado en la tabla, pero vienen partidos difíciles por delante.
Chile vs. Estados Unidos: ¿Cuándo y a qué hora?
Chilenas y estadounidenses se enfrentarán este miércoles 28 de enero a las 00:00 horas (noche del martes 27) en California.
TV: ¿Quién transmite?
Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro.
Internet: Así se podrá seguir
Vía Streaming se podrá ver en la APP de Chilevisión, como así también en el sitio oficial del canal.