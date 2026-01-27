La Selección Chilena Femenina continua su preparación para el regreso de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina que entrega cupos al próximo Mundial de Brasil y esta noche enfrenta a Estados Unidos en California.

Luis Mena y sus dirigidas se enfrentarán a una de las máximas potencias de fútbol femenino y en calidad de visitante, aunque al no ser Fecha FIFA ambos equipos disputarán el encuentro solo con jugadoras del medio local.

Luis Mena va por un nuevo amistoso con La Roja. | Foto: Photosport

Una de los hechos que más llamó la atención en la nómina de Chile es que prácticamente todas las jugadoras son de Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica. Solo Gisela Pino y Adriana Moreno no pertenecen a los tres grandes.

Así las cosas, Chile buscará ganar rodaje y experiencia de cara a un 2026 en donde tendrá que disputar la clasificación a una cita mundialista donde está bien aspectado en la tabla, pero vienen partidos difíciles por delante.

Chile vs. Estados Unidos: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenas y estadounidenses se enfrentarán este miércoles 28 de enero a las 00:00 horas (noche del martes 27) en California.

TV: ¿Quién transmite?

Chilevisión será el encargado de transmitir el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

Vía Streaming se podrá ver en la APP de Chilevisión, como así también en el sitio oficial del canal.