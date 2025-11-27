La Selección Chilena Femenina vuelve a escena en un momento clave de la Liga de Naciones. Este viernes, Chile visitará a Perú por la tercera fecha de este importante certamen continental.

El duelo en Lima no solo apela a la rivalidad histórica, sino también a la necesidad de seguir sumando para no perder terreno en una competencia que entregará dos cupos directos para el Mundial de Brasil 2027.

El equipo que dirige Luis Mena llega con una mezcla de confianza y urgencia. Si bien la Roja cerró sus primeros dos partidos sin derrotas, los márgenes son mínimos: una victoria la instala en zona directa de clasificación, pero cualquier tropiezo podría complicar un grupo que ya mostró ser mucho más parejo de lo previsto.

La Bicolor, por su parte, busca un punto de inflexión. Su arranque fue negativo y el duelo ante La Roja aparece como la oportunidad ideal para dar un salto en la tabla, especialmente jugando en casa

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina:

Pos. Equipo J V E D DG PTS 1 Colombia 2 2 0 0 4 6 2 Chile 2 1 1 0 5 4 3 Argentina 2 1 1 0 2 4 4 Venezuela 2 1 1 0 1 4 5 Ecuador 2 1 0 1 3 3 6 Uruguay 1 0 1 0 0 1 7 Paraguay 2 0 0 2 -3 0 8 Peru 1 0 0 1 -3 0 9 Bolivia 2 0 0 2 -9 0

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?