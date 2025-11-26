La Selección Chilena Femenina se prepara para un duelo clave en la Liga de Naciones Femenina, una competencia que marcará el camino rumbo al Mundial 2027.

Las dirigidas por Luis Mena buscan mantener su buen momento y asegurar puntos importantes frente a Perú, rival que ha crecido en los últimos años y presenta un desafío exigente en la región.

La Roja llega con un equipo sólido, combinando experiencia y juventud, y con la intención de aprovechar la cohesión mostrada en los últimos partidos internacionales. La Bicolor, en tanto, buscará imponer su juego y aprovechar la localía, confiando en su capacidad física y táctica para complicar a las chilenas.

La Roja ya emprendió vuelo hacia Perú para su partido por la Liga de Naciones | FOTO: Jorge Díaz – Comunicaciones FFCh.

Recordar que el Equipo de Todos se encuentra en la segunda posición con 4 puntos, a tan solo dos unidades del líder Colombia.

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?

El duelo está programado para el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de Chile , en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Perú.

¿Cómo y dónde ver el Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?

El trascendental compromiso será transmitido a través de DSports 7 y por las plataformas digitales de www.chilevision.cl, Pluto TV, en la app MiCHV y en DGO.