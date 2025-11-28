Esta tarde, la Selección Chilena femenina tiene un importante desafío frente a su par de Perú por la Liga de Naciones de la Conmebol que dará cupos al Mundial de 2027.

Para este compromiso, Luis Mena escogió a sus once jugadoras para enfrentar a las ‘incaicas’ en la tercera jornada del certamen, equipo que será nuevamente encabezado por la golera Christiane Endler.

Cabe recordar que La Roja cuenta con cuatro puntos tras un empate frente a Venezuela en la primera fecha y luego golear a Bolivia en la segunda jornada. Aquellos resultados la traen a este encuentro en el segundo lugar de la tabla.

Así jugará La Roja frente a Perú por la Liga de Naciones Femenina

Así está la tabla de posiciones en la previa al choque entre Chile y Perú

Pos. Equipo J V E D DG PTS 1 Colombia 2 2 0 0 4 6 2 Chile 2 1 1 0 5 4 3 Argentina 2 1 1 0 2 4 4 Venezuela 2 1 1 0 1 4 5 Ecuador 2 1 0 1 3 3 6 Uruguay 1 0 1 0 0 1 7 Paraguay 2 0 0 2 -3 0 8 Peru 1 0 0 1 -3 0 9 Bolivia 2 0 0 2 -9 0

¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs. Perú en la Liga de Naciones Femenina?

El duelo está programado para el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, Perú.