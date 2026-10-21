Chile vs. México: cuándo y dónde ver a La Roja en el Mundial Femenino Sub-17

La Selección Chilena sub 17 tiene un duelo crucial ante México en el Mundial Femenino

La Selección Chilena saltará a la cancha a disputar un duelo crucial dentro de la Copa Mundial Femenina, en el que el equipo nacional se enfrentará ante México por la segunda fecha del grupo F.

La escuadra que es dirigida por Vanessa Arauz llega a este compromiso tras lo que fue su igualdad a un tanto en el debut ante Australia, en donde Kiara Concha anotó para las nacionales.

Ahora, ‘La Roja’ tendrá que afrontar un duelo crucial ante México, en donde la escuadra nacional buscará conseguir la victoria para soñar con la clasificación a la próxima ronda del Mundial.

México llega a este partido tras un negativo debut, en donde cayeron por 2-0 ante España, por lo que su duelo ante Chile será clave para mantener viva las aspiraciones de la clasificación.

La Roja Sub 17 buscará la victoria ante México | Foto: Instagram

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. México?

La Selección Chilena se enfrentará ante la Selección de México por la segunda fecha del Grupo F en la Copa Mundial Femenina sub-17 este jueves 22 de octubre a partir de 15:00 horas de Chile en la Cancha 4 del Complejo de Fútbol Mohammed VI.

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¿Dónde ver a La Roja ante México en el Mundial Femenino sub-17?

El compromiso entre Chile y México podrá ser sintonizado por TV a través de Chilevisión y DSports. Vía streaming también será emitido mediante las plataformas de DGO, Paramount+ y MiCHV.