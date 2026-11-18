El histórico portero instó a que el nuevo DT del combinado nacional sea chileno como tal. Quiere recobrar el sentido de pertenencia.

La Selección Chilena busca entrenador: el interinato de Nicolás Córdova vive su ocaso. Si no hay un cambio radical, el director técnico de 47 años abandonará su cargo en los siguientes días.

Por esto, Claudio Bravo opinó al respecto en ESPN y le dejó una potente petición a las autoridades: quiere que el nuevo DT sea chileno como tal. Llamó a recuperar el sentido de pertenencia.

Incluso, deslizó algunas críticas sobre la composición de los cuerpos de trabajo de La Roja. De este modo, le bajó el pulgar a los estrategas que provienen desde fuera del territorio local.

“Visualizo cosas y me encantaría que el próximo técnico fuera nacional. En la última etapa nuestra se perdió un poco la cultura propia”, comenzó señalando el campeón de América.

Tras ello, agregó: “Te hablo a modo muy personal: las instalaciones, camarín, mucho acento argentino. Me sentí como que estaba en Buenos Aires más que en Santiago. Son cosas que al final son propias de nuestra cultura y esencia”.

Claudio Bravo abordó el futuro de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Claudio Bravo golpea la mesa en la Selección Chilena

Finalmente, el otrora capitán de Chile le dejó un duro mensaje a los futbolistas que defienden al país. Bajo su visión, la exigencia debe ser mayor: están representando a todos sus compatriotas.

“No son niños, son jugadores profesionales. El análisis tiene que ser del jugador también, hay muy pocas secuencias de finalización en las jugadas del equipo“, concluyó el retirado arquero.