Claudio Bravo no fue convocado a la Selección Chilena para los compromisos ante Perú en Santiago y Venezuela en Maturín por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El arquero del Real Betis no le cierra la puerta a La Roja y muestra sus deseos por regresar.

“No es pasado, no es presente tampoco hoy en día. Pero sí los deseos de poder ayudar siempre han estado, desde el día uno hasta el día que yo sienta que las cosas no las hago bien. Si sintiera que las cosas no las hago bien o ya no tengo la sensación de ser un aporte, lógicamente lo diría que no estoy preparado, que no quiero ir, que las condicioens mías no son optimas para ayudar desde ningún sentido, ya sea desde fuera o compitiendo, pero es todo lo contrario”, dice en conversación con 24 Horas de TVN.

El guardameta confiesa que está tranquilo. “Si te sigues manteniendo con la cabeza ordenada, con el nivel, por qué no puedes ser una alternativa. Me genera mucha tranquilidad, porque sé donde estoy. Sé las cosas que me toca hacer en mi día a día, las cosas que me toca hacer en mi club, la valoración que tengo dentro de mi trabajo. Me genera tranquilidad, fuera de más cosas, hay una persona encargada de llevar a quien quiera en una citación, en una nómina, en un once”.

“Con respecto a lo de Claudio Bravo le contesto claramente, las nóminas hablan por sí solas, si necesita más claridad, la no convocatoria obedece a la negativa de venir en la fecha pasada”, fue lo que dijo Eduardo Berizzo para explicar la no convocatoria del golero a los encuentros ante Uruguay y Colombia en septiembre.

Claudio Bravo rompe el silencio por su situación en La Roja (Foto: Photosport)

Claudio Bravo se refirió a si le sorprendió las palabras de Eduardo Berizzo. “Sí me sorprende a lo mejor la sensación de malestar que puedan tener hacia mi persona, siendo que exista en dos oportunidades -en una anterior y ahora en esta- el hecho de reservar tu nombre en caso dé. Eso me sorprende, el trato más que nada. Fuera de eso sí está la presencia de él en el sentido de decidir, eso es innegable. En eso jamás me he metido”.

Por último deja claro que no ha presionado. “No necesito hacer ese tipo de cosas. Siempre he sido muy claro en eso, el rendimiento es el que te lleva a competir en una Selección. Si tu tienes un rendimiento un alto, quiere decir que vas a contrubuir a que el rendimiento de la Selección sea alto también. Si el rendimiento no te lleva ahí poco se puede hacer”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

La Roja recibirá a Perú el jueves 12 de octubre a las 21:00 en el estadio Monumental y visitará a Venezuela el martes 17/10 a las 18:00 en Maturín por la tercera y cuarto fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026.