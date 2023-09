Eduardo Berizzo tendrá su primera prueba por los puntos esta noche cuando la Selección Chilena tenga que visitar nada más ni nada menos que el mítico Estadio Centenario de Montevideo para medirse ante Uruguay.

El partido representa complejidades históricas y, como si fuera poco, Alexis Sánchez no viajó junto al resto de la delegación chilena para seguir entrenando en suelo nacional de cara al duelo frente a Colombia el próximo martes.

Esta medida fue abordada por Coke Contreras, ex jugador de La Roja quien en diálogo con Bolavip Chile señaló que “Es una gran baja porque Alexis es importante en el equipo, nadie puede desconocer eso”.

Coke Contreras se la juega por Alexander Aravena en delantera. | Foto: Photosport

“Realmente es una lástima que no esté ante Uruguay, pero me imagino que lo están guardando para el partido ante Colombia para que, de esa manera, no se arriesgue hoy día”, complementó el ex seleccionado.

¿El reemplazante de Alexis? Contreras no duda en que “Alexander Aravena debería jugar por Alexis” y que “Un 4-4-2 bien arropadito me parece que es la forma de encarar el partido”, remató Contreras.

¿Cómo le ha ido a Chile por clasificatorias en Uruguay?

Chile jamás ha conseguido un triunfo en Montevideo por clasificatorias a un mundial adulto, en donde registra un empate y el resto derrotas.