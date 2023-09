La Selección Chilena tendrá un duro compromiso esta noche cuando enfrente a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo, recinto en donde La Roja sabe de un empate y el resto fueron puras derrotas.

Una de las grandes dudas que tiene Eduardo Berizzo para el debut es Arturo Vidal, quien, si bien ha entrenado a la par con el resto de sus compañeros, no es ningún misterio que no llega en su plenitud física.

Ante ese inconveniente, uno de los nombres que surge para reemplazar al mediocampista del Athletico Paranaense es el de Diego Valdés, quien muchas veces ha sido resistido por la parcialidad nacional.

¿Podrá Diego Valdés reemplazar a Arturo Vidal? | Foto: Photosport

En esa línea, Mauricio Pinilla le hace un juego psicológico a Valdés para que tome un rol protagónico en La Roja: “Solamente él lo sabe. Diego Valdés sabe si puede reemplazar a Arturo Vidal o no”, dijo en ESPN Chile.

“Porque nosotros sabemos que sí lo puede reemplazar, pero si no lo asume y no se mentaliza en que lo puede reemplazar, no lo va a poder reemplazar”, complementó el ex delantero de la Selección Chilena.

¿Valdés o Vidal? Eduardo Berizzo tiene decisiones que tomar de cara a un duelo donde sumar puntos sería clave para que Chile arranque con el pie derecho las clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

¿A qué hora juegan Chile y Uruguay?

Chile y Uruguay se mostrarán los dientes a las 20:00 PM de Chile continental en el arranque de las clasificatorias para los dirigidos por Eduardo Berizzo.