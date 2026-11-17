Con Lucas Cepeda desde el arranque y una ofensiva oncena, la Selección Chilena cerrará el año con un amistoso ante Colombia en el Estadio Monumental.

La Selección Chilena enfrentará esta noche a Colombia y cerrará un año con más luces que sombras. El amistoso ante el combinado cafetalero en el Estadio Monumental, podría marcar el último partido de Nicolás Córdova al mando del interinato de La Roja, en un proceso que sigue sin convencer.

El ciclo del actual jefe técnico de las selecciones juveniles estaría llegando a su fin y, para este compromiso, Córdova planea tirar toda la carne a la parrilla en la oncena titular. La principal sorpresa sería la inclusión desde el arranque de Lucas Cepeda, quien tendría una oportunidad para mostrarse en el ataque de La Roja.

Otra novedad estaría en la defensa, donde Guillermo Maripán volvería a ser titular. El zaguero viene de protagonizar un desafortunado episodio en el último amistoso ante Colombia en Cali, donde convirtió el autogol que terminó sentenciando la derrota chilena por 1-0.

La Roja volverá a enfrentar a Colombia, esta vez en el Estadio Monumental (Photosport).

De esta manera, la formación que prepara Nicolás Córdova sería con Lawrence Vigouroux en portería; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Jonathan Villagra y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampo; Darío Osorio, Maximiliano Gutiérrez y Lucas Cepeda más adelantados; dejando a Gonzalo Tapia como centrodelantero.

¿A qué hora es el partido de Chile vs. Colombia?

El segundo partido amistoso entre Chile y Colombia se juega este martes 17 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Monumental.

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¿Quién transmite este partido amistoso en Chile?

Este partido será transmitido en televisión abierta por las señales de Mega y Mega 2. Mientras que en streaming va por la plataforma MegaGO.