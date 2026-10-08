“Cóndor” Rojas le hace la cruz a este candidato a la Selección Chilena: “Después del fracaso…”

La Selección Chilena cerró su gira por Norteamérica con una victoria por 2-0 sobre México, resultado que le permitió a Nicolás Córdova tomar un respiro en su cuestionado interinato. Sin embargo, el rendimiento mostrado en los tres compromisos no convenció a Roberto “Cóndor” Rojas, quien cuestionó duramente el proceso del entrenador y apuntó a la falta de un proyecto a futuro.

“Me pareció una selección sin un trabajo que mire hacia el futuro, sino más bien un trabajo que trata de buscar lo mejor que se tenga dentro del fútbol chileno actualmente… viendo algunos jugadores jóvenes, otros con un poco más de experiencia, pero no vi ni un trabajo técnico así que digamos ‘tenemos un proyecto dentro de la selección chilena a nivel futbolístico para poderlo seguir’. Fue una ensalada de cosas que Nicolás Córdova quiso hacer y al final esos tres partidos no dicen absolutamente nada”, señaló.

El otrora cuidatubos de Colo Colo también destacó el rendimiento de Laurence Vigouroux, aunque con matices, ya que la actuación del guardameta es reflejo del bajo funcionamiento colectivo de La Roja. “Eso significa que los planteamientos tácticos no están dando resultado a lo que el técnico quiere”, afirmó.

Cóndor Rojas le puso reparos al regreso de Marcelo Bielsa a la Selección Chilena (Getty Images).

El cuestionamiento a los dirigentes y Marcelo Bielsa

El ídolo del Sao Paulo también apuntó contra los dirigentes del fútbol chileno como los responsables del momento que atraviesa la Selección. En ese sentido, también cuestionó la posibilidad de apostar nuevamente por Marcelo Bielsa.

“Los grandes responsables son los dirigentes del fútbol chileno. ¿Qué quieren para el fútbol chileno? Se habla mucho de traer grandes técnicos como Marcelo Bielsa, pero recuerden Bielsa encontró un paquete de jugadores ya hecho, que lo hizo José Sulantay, y este no es el caso actualmente. Pensar en Marcelo Bielsa, después del fracaso que tuvo en Uruguay, pensar en Manuel Pellegrini que es una cosa ya más lejana, es complicado, es complicado”, sostuvo.

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Finalmente, el “Cóndor” le pidió rapidez a la dirigencia a la hora de fichar un nuevo DT. “Ahora, yo no sé qué piensa la directiva del fútbol chileno porque el tiempo Chile está luchando contra el fútbol porque las demás selecciones están armando, están encontrando planteamientos ofensivos, defensivos, tácticos y Chile está ahí. ¿Qué va a pasar? Esa es la responsabilidad de ellos”, sentenció.

En síntesis…