“Cóndor” Rojas sale en defensa de Gabriel Castellón tras golazo de Cobresal: “La única alternativa era rezar”

Tras el papelón sufrido por Universidad de Chile en el desierto del campamento minero de El Salvador, el histórico exarquero Roberto Rojas salió en defensa de Gabriel Castellón, quien ha sido objeto de críticas por el impresionante golazo de tiro libre que convirtió Steffan Pino que significó el triunfo 1-0 de Cobresal sobre los azules.

El recordado “Cóndor”, en conversación con Bolavip Chile, aseguró que la tremenda anotación del delantero minero desde más de 35 metros fue simplemente imposible de detener y descartó cualquier responsabilidad tanto del arquero azul como de la barrera universitaria.

“Primero, punto uno, Steffan Pino tuvo gran mérito de haberle pegado fuerte, la pelota salió recta, sin curva, sin nada. Cuando un tiro libre sale con curva, el arquero tiene más posibilidades de llegar y esta pelota fue recta al palo donde estaba Castellón”, explicó el ex seleccionado chileno.

Steffan Pino festeja con la cara llena de felicidad tras marcarle un golazo a la U (Photosport).

Rojas profundizó además en las dificultades técnicas que tuvo el guardameta azul para reaccionar frente al potente remate. “Segundo, Castellón no vio la salida de la pelota. No la vio. Y da lo mismo que la hubiese visto… igual no llegaba porque ahí tú tienes el problema de la altura, porque la pelota sale con más fuerza, con más velocidad”, sostuvo.

Respecto a las críticas por la posición de la barrera, el ex arquero también fue categórico al liberar de culpas a los jugadores de la U. “Se ve desordenada porque seguramente tuvieron mucho miedo de interceptar la pelota, pero la barrera no tuvo ninguna culpa porque la pelota pasó por el otro lado de la barrera. Si la pelota hubiese pasado por encima de la barrera, ahí sí, pero pasó. Y la única alternativa del arquero era rezar para que esa pelota se fuera hacia afuera”, comentó.

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Finalmente, el ex arquero de Colo Colo y la selección chilena reconoció que ni el propio Pino imaginó un desenlace tan perfecto. “Yo creo que ni él pensaba pegarle tan bien a la pelota. Él le pensó pegar fuerte, sabiendo que la altitud es una cosa que se juega a favor en ese tipo de tiros libres y le salió un golazo, el mérito todo”, cerró.

En síntesis…

Defensa al arquero: Roberto Rojas exculpó a Gabriel Castellón por el golazo de Steffan Pino, asegurando que el remate a más de 35 metros era imposible de detener.

Roberto Rojas exculpó a Gabriel Castellón por el golazo de Steffan Pino, asegurando que el remate a más de 35 metros era imposible de detener. Factores determinantes: El “Cóndor” explicó que el balón viajó recto, con un disparo tapado que impidió la visión del arquero, y potenciado por la velocidad que otorga la altura.

El “Cóndor” explicó que el balón viajó recto, con un disparo tapado que impidió la visión del arquero, y potenciado por la velocidad que otorga la altura. Barrera sin culpa: El exseleccionado descartó errores en la barrera azul, afirmando que el balón pasó por el costado y que todo el mérito fue de la perfecta ejecución de Pino.