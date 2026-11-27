El recordado "Cóndor" Rojas salió al paso de las declaraciones del exdefensor quien aseguró que los arqueros "no son jugadores de fútbol".

La polémica que abrió Rafael Olarra con sus declaraciones sobre los arqueros sumó una nueva reacción. El exdefensor de Universidad de Chile incendió todo al asegurar que los guardametas “no son jugadores de fútbol”, generando una ola de respuestas y reacciones. Ahora fue Roberto ‘Cóndor’ Rojas quien salió al paso de sus palabras en conversación con Bolavip Chile.

El histórico exportero chileno no compartió del todo la mirada de Olarra y planteó que la preparación de los arqueros debe ser distinta a la del resto de los jugadores, aunque también destacó la importancia de su participación en el trabajo colectivo.

“La opinión de él es obvia. El arquero tiene que tener una preparación diferente, tiene que trabajar de forma diferente. Eso no excluye que trabaje en la parte colectiva también”, comenzó señalando Rojas.

En esa línea, el Cóndor explicó que “los equipos deberían tener un centro delantero que le enseñe a los jugadores que juegan adelante a hacer goles, a pegarle al balón, un defensa central que le enseñe a los defensas centrales cómo pararse, cómo mirar desde atrás un partido de fútbol y tener lectura de fútbol. Eso es obvio, hoy se usa casi en los otros continentes, una cosa normal”, sostuvo.

Sin embargo, Rojas fue enfático al momento de definir cuál debe ser la principal función de un guardameta: “Para el arquero la primera prioridad es atajar, la segunda atajar y la tercera atajar. Ahora, si él tiene condiciones de jugar bien con los pies fuera del área, como se está jugando hoy día, mejor”, afirmó.

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Finalmente, el exarquero profundizó en la evolución que ha tenido la preparación de los especialistas bajo los tres palos: “La primera opinión mía: atajar y atajar. Si tú tenías otras condiciones de poder pegarle bien a la pelota, anticiparse a la jugada de los delanteros, bueno, eso tú lo trabajas y tú lo desarrollas. Pero la opinión de él fue obvia, esa opinión existió en el pasado, existe hoy y va a existir en el futuro”.

En síntesis…

Roberto ‘Cóndor’ Rojas respondió a Rafael Olarra tras sus dichos sobre los arqueros.

respondió a tras sus dichos sobre los arqueros. El exportero chileno afirmó en Bolavip Chile que la prioridad del arquero es atajar.

que la prioridad del arquero es atajar. Rafael Olarra había generado polémica al sostener que los guardametas no son futbolistas.