El histórico preparador de arqueros eligió a su pupilo sobre el Cóndor Rojas y contó detalles del quiebre en su relación de amistad.

Una discusión permanente en el fútbol chileno es qué arquero fue mejor, donde la comparativa es entre Roberto ‘Cóndor’ Rojas y Claudio Bravo. Ambos marcaron su época, pero hay un protagonista que no tiene duda en su elección.

Se trata del experimentado preparador de arqueros Julio Rodríguez, quien fue contemporáneo como portero con el primero y luego fue parte de la formación del segundo en Colo Colo.

En entrevista con el podcast ‘El Almanaque de Florete’, el apodado Hulk se inclinó por el bicampeón de América.

“Claudio Bravo, porque Claudio yo creo que fue más completo que Roberto. Roberto era un atajador empedernido, el mejor atajador del fútbol chileno y yo diría que uno de los mejores atajadores del mundo”, comenzó diciendo.

“Roberto es el mejor atajador de la historia del fútbol chileno, pero Claudio lo supera en varias facetas del juego. Claudio ya se convirtió en el jugador número once, el que distribuía desde el fondo, el que tenía un juego aéreo realmente espectacular, salía a lugares que otros arqueros no salían, jugando con los pies. La gente lo empezó a conocer en es faceta con Bielsa y cuando fue al Barcelona. En el Barcelona vimos a Claudio Bravo con todo su potencial”, continuó fundamentando.

“Si analizamos a Claudio jugando por el Barcelona o el City y Roberto jugando en Sao Paulo o en la Selección, Claudio le saca varios cuerpos de diferencia en varias facetas del juego”, completó Rodríguez.

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Julio Rodríguez y el distanciamiento con Claudio Bravo

En la misma línea, Julio Rodríguez fue consultado por su actual distanciamiento con Bravo, relación de amistad y fraternidad que se quebró hace unos años.

“Cosas de la vida”, partió respondiendo. Pero aún cree que puede haber una reconicliación: “Espero que sí, yo no la voy a buscar, para mí es doloroso estar alejado de Claudio, porque lo conozco desde los 13 años, pero bueno. La verdad que todavía no tengo el motivo exacto (del quiebre)”.

“A mí me encantaría la verdad que yo he sufrido harto por eso, no tengo explicación y bueno, ojalá que algún día nos podamos acercar”, finalizó.

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En síntesis