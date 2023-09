Este viernes es el debut de la Selección Chilena con miras al Mundial de Norteamérica 2026, en donde La Roja pretende instalarse después de las tristes ausencias en Rusia 2018 y el reciente Qatar 2022.

Para el duelo frente a los charrúas, es toda una incógnita la presencia de Alexis Sánchez, quien recién hoy día se integró a los trabajos de Eduardo Berizzo y no ve actividad profesional hace mucho tiempo.

“Yo me pregunto, si Alexis Sánchez no jugó el domingo con el Inter, si necesitaba entrenamiento, necesita ponerse a punto, ¿qué hace llegando un martes?”, analizó Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

Caamaño no le perdona a Sánchez integrarse tarde. | Foto: Photosport

Caamaño compara a Alexis con Vidal: “Yo sé que me van a decir… viejo, si no llegó el fin de semana, no fue a Cagliari a jugar a las 10 de la noche en Italia. Ahí es donde uno saca a Vidal, las hace mal muchas veces, pero viejo, el sábado en la noche estaba en Santiago y el domingo en Juan Pinto Durán”.

“Jugó 45 minutos el sábado, se tomó un avión y el domingo estaba en la Selección. Se podrá mandar todas las macanas, reprocharle muchas situaciones, pero qué hace Alexis llegando un martes”, complementó.

En el cierre, señala la principal diferencia entre ambos: “Hace una semana llegaron los exámenes médicos, han pasado 10 días y aún no juega. Pongamos sobre la mesa estos temas también, por qué si uno hace el esfuerzo y el otro parece relajado. Entiendo que esté en otra época de su vida, nadie le puede reprochar nada, pero más que nunca hay que estar encima de la selección. Vidal da una muestra clara de lo que hay que hacer. Su primera señal es compromiso, decir ‘estoy a muerte con esta selección’”, remató.

¿Cuándo juega Chile por las clasificatorias?

Chile jugará este viernes ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y después hará de local ante Colombia el martes 12 de septiembre en el Estadio Monumental.