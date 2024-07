Cristián Caamaño deja en el piso a este jugador de La Roja por su Copa América: "No te gana un mano a mano"

La Roja quedó fuera de la Copa América 2024 y las evaluaciones no fueron las mejores. Uno de los que se aventuró a cuestionar a los seleccionados nacionales fue Cristián Caamaño: arremetió contra una figura titular.

El periodista cuestionó lo realizado por Gabriel Suazo. Asegura que el lateral izquierdo no exhibió su mejor imagen en Estados Unidos, aunque no lo juzgó solamente a él. También pasa por el DT.

“Hay decisiones de (Ricardo) Gareca que no compartimos, evidentemente, hay situaciones futbolísticas que pudimos discutir, pero también la respuesta de los futbolistas fue pobre”, comenzó asegurando en Radio Agricultura.

“Si tú me dices que este es el Gabriel Suazo que juega en Francia, estamos lejos. No protagonizó un solo ataque como lateral izquierdo. Hay que exigirle, está en Francia. No te gana un mano a mano”, acompañó.

“No estoy diciendo que defiende mal, pero si vas a protagonizar el partido con los laterales profundos, él no es el hombre indicado o no le estás dando los caminos para que él explote lo que vemos en Francia o vimos en Colo Colo”, cerró.

Gabriel Suazo recibió una dura crítica de Cristián Caamaño por su nivel en La Roja.

No fue el único criticado en La Roja

En dicha línea, Cristián Caamaño también cuestionó el nivel de otros jugadores titulares de la selección chilena. Con ninguno fue tan crítico como con el lateral izquierdo del Toulouse, pero llamó a analizar el rendimiento de todos.

“Después, (Víctor) Dávila, no es un jugador para partidos oficiales con la selección todavía. Es de recambio, actor secundario. Si pensábamos que iba a ser el que nos iba a resolver los problemas ofensivos, nos equivocamos”, opinó.

¿(Darío) Osorio? Verde. Diego Valdés, cada vez que juega con la selección, le pasa algo. También seamos críticos con los futbolistas. Alexis Sánchez es muy reiterativo su bajo nivel y poco protagonismo”, cerró.

Cuándo juega Chile

El siguiente partido de la Selección de Chile será el 5 de septiembre ante Argentina. Será válido por las Eliminatorias Sudamericanas.