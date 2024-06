Cristián Caamaño le raya la cancha a Ricardo Gareca por Alexis Sánchez y Eduardo Vargas: "No hay..."

Ricardo Gareca y la Selección Chilena afinan los últimos detalles para enfrentar a Canadá, partido donde La Roja se jugará la vida: necesita de un triunfo ante los norteamericanos y una ayuda de Argentina para clasificar a cuartos de final de la Copa América 2024.

El combinado criollo ya tuvo este jueves su primera práctica en Orlando, Florida, de cara al encuentro decisivo por el certamen continental, por lo que ya se comienzan a sacar ciertas conclusiones.

Asimismo, “El Tigre” ya empieza a delinear la formación titular que mandará al terreno de juego y que irá en búsqueda de los tres puntos ante la escuadra dirigida por el estadounidense Jesse Marsch.

LA POTENTE RECOMENDACIÓN DE CRISTIÁN CAAMAÑO A RICARDO GARECA

Es por esto que el periodista Cristián Caamaño usó su tribuna en el programa Puntapié Inicial de Radio Agricultura para enviarle un potente mensaje al ex seleccionador de Perú sobre Alexis Sánchez y Eduardo Vargas.

“Si yo fuese yo Gareca, indudablemente que con la conformidad que existió tras el partido ante Argentina, independiente del resultado, me parece que lo va a ir a buscar con las mismas armas que imaginó el partido de Argentina”, arrancó diciendo.

“Después, se puede dar otro tipo de situaciones cuando comienza a rodar la pelotita. Así que yo creo que repite, más allá de que las voces que se fuera Alexis fuera Pulgar; después del partido con Perú era fuera Osorio, fuera Vargas. Yo creo que a esta altura se van a calmar las pasiones. Y si gana Chile el sábado y las pasas a cuartos, van a volver a ser todos ídolos”, agregó.

Sánchez y Vargas volverían a ser de la partida en un duelo de La Roja | FOTO: Adrian Mecias /Mexsport/Photosport

Por último, el comentarista deportivo indicó que “a Sánchez ni Vargas, no saco ninguno. No hay ninguno que sea mejor. Ben Brereton no ha demostrado todavía”.

¿A qué hora es el partido entre Chile y Canadá?

El partido entre la Selección Chilena y la Selección de Canadá será este sábado 29 de junio, y comenzará a partir de las 20:00 horas de Chile.