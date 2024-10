La Selección Chilena sufrió una dolorosa derrota por 4-0 ante su símil de Colombia en Barranquilla, en un partido donde las diferencias entre ambos combinados fueron evidentes.

La continuidad del proceso de Ricardo “El Tigre” Gareca está en entredicho, y la presión sobre el técnico argentino en nuestro país aumenta tras este nuevo tropiezo.

Con este resultado, el Equipo de Todos acumula cuatro derrotas consecutivas en las Eliminatorias Sudamericanas, quedando como colista absoluto con solo dos goles en cuatro partidos.

Cristián Caamaño no tiene piedad tras la derrota de Chile ante Colombia

Cristián Caamaño, comentarista de Radio Agricultura, lamentó la caída del combinado nacional y salió a pedir la salida del DT chileno y el mandamás de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Pablo Milad.

“Aunque nos duela somos el Bolivia y Venezuela de hace algunos años atrás. Nos gana cualquiera, no ganamos puntos de visita en todas estas Eliminatorias. Chile no juega, Chile no llega al arco. Este es un resultado saca técnico”

“Desgraciadamente Chile tocó fondo. Se tiene que ir Ricardo Gareca, se tiene que ir Pablo Milad y peor no podemos estar en Sudamérica”, agregó.

Gareca está en la cuerda floja tras la cuarta derrota consecutiva de La Roja | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Finalmente, el periodista también tuvo palabras para la denominada Generación Dorada del fútbol chileno. “Esta decadencia viene de hace muchos años y no es culpa de estos jugadores porque los otros tampoco clasificaron a Rusia y a Qatar. Esta decadencia es de todos, de los que querían jugar todos los partidos, de los que querían jugar todas las Copas América porque era el último baile y querían ser campeones. Todas esas pachotadas de la Generación Dorada hoy día están pagando las consecuencias porque esos muchachos le cerraron la puerta a muchos chicos que hoy están debutando con 30 años en La Roja”, remató.

¿Cuál será el próximo partido de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas?

La Roja deberá dar vuelta la página y tendrá enfocarse en lo que será el encuentro ante la Selección de Perú, el que se disputará el 15 de noviembre.